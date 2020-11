Gavazza (Lega Salvini Piemonte): “Gli acquisti di attività sottocosto nascondono il pericolo dell’usura. Denunciate sempre”

“Plauso ai carabinieri di Leinì per l’operazione che ha visto l’arresto per estorsione di un uomo che, approfittando dello stato di necessità del titolare di un bar, stava cercando di acquistare il suo locale sottocosto", commenta Gianluca Gavazza Consigliere Segretario per l’Ufficio di Presidenza con delega alla presidenza dell’Osservatorio Regionale contro i fenomeni usura e sovraindebitamento.

"Tutti dobbiamo prestare attenzione al concetto di sottocosto, in quanto dietro potrebbero nascondersi delle situazioni di aziende in difficoltà, a rischio usura. La strada per sconfiggere la criminalità organizzata e liberare la nostra economia – conclude Gavazza - passa inevitabilmente dalla denuncia".

"Più numerose saranno, più si allargherà il fronte di resistenza”.