Il Piemonte "vede" la zona Arancione: ecco cosa potrebbe succedere per negozi, spostamenti e vita quotidiana

"Questo risultato - ha affermato ieri Cirio - è il frutto di tanto lavoro e impegno, oltre alle prime misure di contenimento legate alle scuole superiori, i centri commerciali o la capienza del trasporto pubblico. I numeri dicono che tutto questo è servito, ma serve prudenza, prudenza prudenza: da un lato dobbiamo essere soddisfatti, ma anche renderci conto che si tratta soltanto di un piccolo passo". "Incontrerò sindaci ed epidemiologi per stabilire misure regionali che ci permettano di vivere al meglio queste nuove possibilità, soprattutto per evitare assembramenti nei centri commerciali e sui mezzi pubblici, i luoghi cioè dove l'esperienza ci ha insegnato bisogna avere maggiori attenzioni", ha concluso il presidente della Regione. Ma cosa cambierà concretamente in Piemonte nei prossimi giorni?

Ristoranti, bar, gelaterie e locali di somministrazione rimangono chiusi al pubblico, ma aperti per la vendita da asporto, consentita tra le 5 e le 22 e per la consegna a domicilio, consentita senza alcun limite d'orario.

Vietate dal Dpcm le manifestazioni di natura fieristica, come i mercatini di Natale realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato.

Rimangono chiuse le piscine, le palestre e i centri benessere, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Non è possibile praticare sport di contatto, che risultano ancora sospesi.