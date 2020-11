Recuperata una volpe incastrata nella parete di una fabbrica dismessa a Sparone [FOTO]

È attualmente ricoverata per accertamenti clinici la volpe femmina recuperata dal personale del CANC-Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco nella fenditura di una parete in uno stabilimento industriale dismesso a Sparone. Il recupero dell’animale ha richiesto l’applicazione dell’anestesia, senza la quale non sarebbe stato possibile estrarlo dal buco in cui era andato ad incastrarsi.