Grave incidente in corso Grosseto: due auto si scontrano all'incrocio, entrambi i guidatori in ospedale in condizioni gravi

Grave incidente, nel pomeriggio di oggi, in corso Grosseto all'angolo con via Ala di Stura. Erano circa le 15.30 quando - in base a una dinamica ancora da ricostruire - sono entrate in rotta di collisione due vetture. Una Ford Fiesta e una Renault Clio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e gli agenti della polizia municipale. Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti, secondo quanto riferiscono i vigili, pare che il conducente della Renault Clio sia passato con il semaforo rosso.