In Borgo Vittoria un nuovo punto acqua Smat, ma la collocazione è un rebus

In Borgo Vittoria verrà installato un punto acqua Smat, ma al momento la collocazione è ancora da definire. Come emerso la scorsa settimana durante un confronto con la municipalizzata dell'acqua, una delle casette più utilizzate a Torino si trova in corso Cincinnato, nella Circoscrizione 5. Oltre a quella, l'altra presente in questa zona nel nord della città, è collocata sempre a Lucento in via Pietro Cossa.