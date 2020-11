Moncalieri lancia 'Passione Civica": laboratori e progetti per avvicinare i giovani alla politica

Colmare la distanza tra politica e giovani: sulla base di questo obiettivo le Città di Moncalieri e Settimo hanno deciso di fare squadra, mettendosi in rete con altri 9 enti locali dell’area metropolitana (Nichelino, San Mauro, Volpiano, Leini, Giaveno, San Benigno, Alpignano, Rivalba e La Loggia), con la collaborazione di ANCI Piemonte e il contributo di Regione Piemonte, per promuovere “Passione Civica”. Una sfida coraggiosa mirata a coinvolgere giovani talenti dotati di passione civile e politica nei complessi processi amministrativi.

Si apre un cantiere formativo che deve fare i conti con l’attuale emergenza sanitaria. Pertanto, questa prima fase, sarà realizzata on line attraverso i canali Facebook e YouTube dell’InformaGiovani di Settimo e di MoncalieriGiovane, iscrizione al form on line compilabile al seguente link: https://forms.gle/UspNSSeCm2FC3f4c6

Martedì 1° dicembre darà l’avvio al primo incontro la Sindaca di Settimo, Elena Piastra, fermamente convinta della necessità di coinvolgere la cittadinanza nelle politiche pubbliche con una particolare attenzione alle/ai giovani.

Il primo appuntamento, “Re-Istituire Politiche Giovanili: istituire bene in comune e luoghi condivisi”, martedì prossimo alle ore 16 con la partecipazione del Dott. Franco Floris, di Animazione Sociale e il Dott. Marco Martinetti, Cooperativa Finis Terrae. Giovedì 10 dicembre, alle 17, si parla di Europa con “L’Europa in Comune” La politica di coesione dell'Unione Europea per i territori: la conduzione sarà affidata alla Dott.ssa Alba Garavet e alla Dott.ssa Claudia Fassero della Città Metropolitana di Torino.

Mercoledì 16 dicembre, alle 16, “Visioni di Futuro: giovani e adulti in un patto per la comunità”: l’incontro sarà tenuto dal Dott. Andrea Marchesi dell’Università Milano Bicocca. Il nuovo anno si aprirà il 13 gennaio con un ampio sguardo sulla gestione amministrativa: “Le politiche giovanili nel terzo millennio: la cornice normativa e amministrativa”, a cura di Marco Orlando, Anci Piemonte. Conclude il primo ciclo di seminari l’appuntamento dedicato all’attuale emergenza sociale scatenata dalla pandemia di Coronavirus: “Come cambiano le politiche giovanili al tempo del covid 19”, esperienze, strumenti e sperimentazioni illustrate da Marta Quadrelli, Cooperativa Orso, e Gianclaudio Santo, Cooperativa Educazione Progetto, giovedì 28 gennaio alle 16.

“Il tema della partecipazione sociale dei giovani è centrale nella visione politica delle nostre comunità” afferma Chiara Gaiola, assessore alle Politiche Giovanili della Città di Settimo. in sintonia con l’Assessore alle Politiche per i Giovani della Città di Moncalieri Davide Guida, “noi stessi, avendo ricoperto ruoli di responsabilità politica poco dopo i 20 anni, abbiamo potuto sperimentare in prima persona che il dinamismo delle nuove generazioni si trova spesso a fare i conti con le complesse regole della pubblica amministrazione. Tuttavia vale la pena di impegnarsi perché nei giovani di oggi vediamo un potenziale promettente di competenze, idee e creatività che va valorizzato per il presente e il futuro delle nostre città”.

Durante la primavera 2021 saranno attivate, invece, occasioni di confronto a partire da esperienze di successo dove il dialogo tra giovani e istituzione virtuose dei comuni della cintura: spazi di creatività, co-working, gestione di beni comuni e altre buone prassi nell’ambito delle politiche giovanili. Concluderà questo percorso di sei mesi, un seminario nel mese di maggio in cui giovani e amministratori potranno confrontarsi, con l’aiuto di formatori e facilitatori, per definire linee guida condivise.

Per seguire gli incontri iscrizione facoltativa al form online e collegamento ai canali Facebook e YouTube dell’InformaGiovani di Settimo e di MoncalieriGiovane.