Dopo la rapina si schiantano contro un palo con l'auto rubata: due persone denunciate dai carabinieri [VIDEO]

Sono intervenuti sul posto per prestare soccorso dopo quello che era stato segnalato come un incidente stradale: coinvolta una vettura che aveva terminato la sua corsa contro un palo, riportando danni importanti.

Ma una volta arrivati sul luogo dello schianto, i carabinieri hanno scoperto che le cose erano andate in maniera decisamente diversa.



E' successo venerdì sera a Carmagnola, quando ad avere bisogno di aiuto sono stati un marocchino e un romeno di 29 e 45 anni. Al momento dello schianto si trovavano alla guida di una Lancia Musa che, per motivi ancora da ricostruire, si è schiantata contro un palo della luce. Un impatto talmente violento da lasciare il guidatore incastrato nell'abitacolo.





Dalle prime verifiche, però, si è scoperto che il marocchino, al volante, era senza patente e per di più sotto l’effetto dell’alcol. Ma non solo: con il rumeno che era con lui, poco prima, aveva rapinato un operaio che avevano incontrato nelle vicinanze di un distributore automatico di sigarette. Lo hanno avvicinato e minacciandolo si sono fatti consegnare il pacchetto appena acquistato. Un amico dell'operaio, alla vista dei rapinatori, si era dato alla fuga a piedi, abbandonando la vettura su cui si trovavano.