Sfreccia con il semaforo rosso, ma alle sue spalle c'era un poliziotto fuori servizio

Ha deciso di sfrecciare davanti alle auto ferme al semaforo nonostante fosse rosso. Peccato (per lui) che tra le vetture in coda ce ne fosse una a bordo della quale viaggiava - e aspettava il verde - un agente di Polizia fuori servizio. La vettura pirata ha anche fatto una serie di manovre pericolose, nel traffico, ecco perché il poliziotto ha chiesto aiuto ai colleghi chiamando il 112, pur continuando a non perdere di vista l'automobilista. L'auto viene fermata poco dopo in corso IV Novembre: al volante c'è un italiano di 44 anni con molti precedenti di polizia.

L'uomo è stato denunciato per guida senza patente e multato per violazione all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile, per aver circolato con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, per violazione della segnaletica stradale e per l’uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici.