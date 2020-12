Meteo, questa settimana maltempo diffuso e neve anche in pianura

Si entra nell'inverno. Lo dicono le previsioni meteorologiche di questa settimana, che si annuncia per lo più perturbata.

Sul Nord Italia primo vortice freddo dal Centro Europa, che andrà a scavare una depressione sull'Alto e Medio Tirreno entro questa sera, generando nevicate a quote relativamente basse. Domani neve soprattutto sul Piemonte meridionale, in estensione poi a tutto il resto della regione.

Giovedì ci sarà una tregua, venerdì accumuli nevosi soprattutto sul Piemonte settentrionale il mattino, meridionale il pomeriggio. Sabato ancora maltempo. Domenica tornerà il sereno.

A Torino quindi avremo questa situazione. Tempo generalmente nuvoloso, con intensificazione della nuvolosità da stamattina e prime precipitazioni in serata. Mercoledì neve anche sui settori di pianura, neve sopra i 500 metri. Attenzione ai tratti stradali scivolosi e al possibile ghiaccio. Termometro con minime in pianura intorno -1-2°C e massime 2-7°C. Venti deboli di direzione variabile in pianura