Ricca (Lega): "Evitiamo la nascita di nuovi Moi. Subito far luce sulla situazione Ex-Gondrand"

Teme un nuovo "ex Moi" nell'area abbandonata dell'ex Gondrand, in via Cigna, l'assessore alla Sicurezza alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca.

"È nostro dovere verificare la situazione e dobbiamo farlo adesso, prima che una situazione gestibile sfugga di mano e diventi simile all'Ex-Moi occupata - afferma l'assessore -. Nei prossimi giorni chiederò un incontro al Prefetto per valutare la situazione e trovare soluzioni al problema. L'esperienza dovrebbe aver insegnato alla città che se certe aree vengono lasciate al degrado, all’illegalità e all'abbandono, diventano poi recuperabili solo con immensa fatica. Da Tossic Park al Moi gli esempi non mancano".