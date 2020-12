Attualità |

La Reale Mutua basket Torino ricorda Gianni Asti, uno dei padri della pallacanestro torinese

La scomparsa è avvenuta due anni fa: a lui è intitolato il palazzetto in cui gioca la squadra

Due anni, ma un ricordo ancora vivo e forte. La Reale Mutua Basket Torino fa memoria, a due anni dalla scomparsa, di coach Gianni Asti, uno dei padri della pallacanestro torinese.

Scopritore di talenti, grande maestro e instancabile ambasciatore del basket: a Gianni Asti è intitolato il palazzetto di Parco Ruffini che tante volte lo ha visto protagonista. "È per noi un onore e una forte responsabilità giocare al Pala Gianni Asti, consapevoli, però, che sia il miglior modo per ricordarlo", dicono dalla società torinese.

redazione

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.