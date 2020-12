L'Amministrazione promuove "Bardonecchia Shopping & Life", vetrina per gli operatori economici

Il Comune di Bardonecchia, in questo momento storico caratterizzato da una profonda e radicale modifica degli stili di vita dei cittadini e dell'organizzazione delle attività commerciali per contrastare la diffusione della pandemia COVID-19, ancora in atto, intende promuovere, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia, azioni specifiche per il rilancio del commercio locale in piena sicurezza.

L'Amministrazione Comunale, dopo aver invitato i residenti e i turisti a supportare i commercianti acquistando i regali di Natale nei negozi sotto casa, sta ora lavorando alla realizzazione di "BARDONECCHIA SHOPPING & LIFE", una pagina online che raggruppi tutti gli indirizzi e-commerce dei commercianti, offrendo loro gratuitamente una campagna di promozione social e una vetrina che consenta ai cittadini e ai turisti di effettuare i propri acquisti direttamente online sui rispettivi siti.

Per la buona riuscita del progetto è fondamentale l'azione informativa, la capillare diffusione dell’iniziativa e, in prima battuta, la massiccia adesione dei commerciali operanti sul territorio comunale, invitati a condividere i link dei loro siti e-commerce con l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia all’indirizzo info.bardonecchia@turismotorino.org.



“Come amministratori pubblici - sostiene Chiara Rossetti, vicesindaco di Bardonecchia - siamo convinti che in particolare in questo difficile momento sia molto importante che il settore pubblico e quello privato agiscano in modo sinergico, tutti insieme nella stessa direzione, nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie. Siamo vicini alle nostre attività commerciali, che da sempre contribuiscono al prestigio della cittadina, collaborando con loro in modo fattivo e “virtuale”.