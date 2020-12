Prima neve della stagione: pochi fiocchi, soprattutto nella zona sud di Torino e nel Pinerolese

Alcuni fiocchi accumulati sui tettucci e sui vetri delle auto parcheggiate. Si è annunciata così la prima neve della stagione a Torino. Proprio come avevano anticipato gli esperti meteo, insieme alle basse temperature sono arrivate anche le precipitazioni.

Ma non ovunque, in città, c'è stata neve. Nemmeno quella poca che si è fatta poi trovare sulle vetture in strada. Alcuni fiocchi hanno interessato per esempio la zona sud della città, in borgo Lingotto e verso le autostrade. Ma anche a Cavoretto e nell'immediata vicinanza dei primi Comuni del Pinerolese.