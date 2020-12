Striscione di contestazione dei tifosi del Toro: "Avete rotto"

Aver giocato per larghi tratti la miglior partita di questo campionato alla fine non è bastato per evitare l'ennesima rimonta. E così, dopo l'amara sconfitta nel derby, è esplosa la rabbia dei tifosi del Toro.

"Ci avete rotto il ca...", è stato scritto su uno striscione, firmato 'la Maratona, appeso la scorsa notte all'esterno dello stadio Filadelfia. Il tifo organizzato e la parte più calda della curva non hanno digerito, più che il ko contro i più blasonati cugini, le tante delusioni accumulate in questo periodo e il terzultimo posto che, al momento, vorrebbe dire retrocessione in serie B per la squadra di Giampaolo.

A questo punto diventa determinante (anche per il destino del tecnico) la prossima sfida di campionato contro l'Udinese: perdere ancora vorrebbe dire rischiare di dare il via ad una contestazione molto più dura, ma soprattutto inguaierebbe in modo pericoloso i granata.

Bufera anche sul giovane Jacopo Segre. Sorridente e con la maglia di Dybala, scambiata dopo il derby perso, è finito al centro di una polemica social per questa immagine. Il centrocampista ha provato a spiegare l'accaduto su Instagram: "Ho commesso l'errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un tifoso argentino. Ho sbagliato e volevo chiedere scusa a tutti i tifosi e al mondo Toro. Jacopo Segre è granata dentro e sarà sempre granata".