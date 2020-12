Cirio scrive a Conte: "A Natale autorizzare i ricongiungimenti familiari fra comuni diversi"

Modificare il Dpcm entrato in vigore il 3 dicembre in merito ai ricongiungimenti familiari "per le persone residenti nei piccoli Comuni del Piemonte nei giorni delle festività natalizie, per i quali sono state previste restrizioni particolarmente rigide il 25/26 dicembre e 1 gennaio". E' il contenuto della lettera inviata dal governatore Alberto Cirio al premier Giuseppe Conte, con l'esplicita richiesta di "individuare regole maggiormente corrispondenti, e comprensibili, per le realtà locali", consentendo quindi la possibilità di spostamento nel raggio nella propria vallata alpina o appenninica e all’interno di omogenee aree geografiche del territorio".

Un testo, quello sottoscritto anche dal vicepresidente con delega agli Enti Locali Fabio Carosso e dai rappresentanti delle principali associazioni degli enti locali del territorio piemontese (Anci, Anpci, Uncem, Upi e Ali), nel quale si chiede di considerare la particolare situazione di una regione in cui – rileva Cirio – "la presenza di Comuni di piccole dimensioni demografiche rappresenta la stragrande maggioranza dei municipi".

A seguire, il testo completo della missiva.

Gentile Presidente,

mi rivolgo direttamente a Te al fine di sottoporre alla Tua attenzione la necessità di una modifica al Decreto Legge 158 del 2 dicembre scorso e, di conseguenza, al Dpcm entrato in vigore il 3 dicembre.



Mi riferisco, in particolare, alla possibilità di spostamento per un ricongiungimento familiare per le persone che sono residenti nei piccoli Comuni del Piemonte nei giorni delle festività natalizie, per i quali sono state previste restrizioni particolarmente rigide il 25/26 dicembre e 1° gennaio.



Come sai, Presidente, il Piemonte è una regione in cui la presenza di Comuni di piccole dimensioni demografiche rappresenta la stragrande maggioranza dei municipi: sono 1.046, infatti, i Comuni nei quali la popolazione è al di sotto dei 5.000 abitanti, vale a dire oltre l’88% del totale (1.181 Comuni).

Sono 571 i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti, soprattutto nelle zone montane e collinari, che qui in Piemonte rappresentano circa il 70% dell’intero territorio regionale.



Comprenderai, quindi, quanto sia grande il sentimento di scoramento che numerosissimi cittadini stanno vivendo – e mi stanno dimostrando – relativamente alle misure restrittive previste per le prossime festività. È spontaneo, infatti, il metro di paragone con le grandi città: uno spostamento da Roma nord a Roma sud è di circa 20 km, ed è così per tutte le grandi città d’Italia.



In molte aree piemontesi, invece, l’arco di 20 km ricomprende una vera e propria costellazione di Comuni, una sorta di “città diffusa” che non raggiunge la densità demografica delle metropoli, ecco alcuni esempi: Balme (To) ha una densità di meno di 2 ab/kmq, Entracque (Cn) di 5,30 ab/kmq, Rosazza (Bi) di 10 ab/kmq, Macugnaga e Formazza (Vco) rispettivamente di 5,40 e 3,40 ab/kmq, Castellazzo Novarese (No) di 30 ab/kmq, Carcoforo (VC) di 3 ab/kmq, Roccaforte Ligure (Al) di 6 ab/kmq e Roccaverano (At) di 13 ab/kmq.



La sofferenza che crea la solitudine, la lontananza dai propri affetti si è acuita con l’andamento dell’epidemia e sta divenendo una triste peculiarità per alcune zone del Paese. Chi vive nei piccoli Comuni non riesce a comprendere perché sia impossibile spostarsi di pochi chilometri per raggiungere i propri cari al fine di celebrare il Natale in famiglia. E, a questo proposito, sono numerose le statistiche che ci raccontano quanto si sta verificando e che mi viene evidenziato, quotidianamente, da Sindaci ed Amministratori locali, soprattutto per quanto riguarda le persone più anziane: l’ISTAT ci dice che tra le persone sopra i 75 anni che vivono sole ed hanno figli, il 56,4% è abituato a vederli giornalmente e sono numerosissimi i casi nei quali la distanza è rappresentata da un confine amministrativo che, in tanti piccoli paesi, divide la stessa borgata.



Per questo, caro Presidente, mi rivolgo a Te dopo essermi confrontato con le Associazioni degli Enti Locali (UNCEM, ANPCI, ANCI, UPI, ALI) la cui condivisione troverai in firma.



La nostra richiesta è quella di voler ulteriormente approfondire quanto illustrato, al fine di individuare regole maggiormente corrispondenti, e comprensibili, per le realtà locali che ti ho descritto, a partire dal consentire la possibilità di spostamento per un ricongiungimento familiare nel raggio nella propria vallata alpina o appenninica e all’interno di omogenee aree geografiche del nostro territorio, nei giorni 25/26 dicembre e 1 gennaio.



Presidente, sai bene quanto io abbia improntato la mia azione di gestione di questa crisi ai principi di prudenza e di precauzione ma sono convinto che esista la possibilità di accogliere le nostre istanze nella salvaguardia della salute generale.



Si tratta, infatti, di misure equilibrate e di buon senso, che non precludono la sicurezza e ci permettono di tutelare un altro aspetto fondamentale che è il benessere psicofisico delle persone più fragili e di chi rimane solo; è in quest’ottica che Ti chiedo di voler prendere in considerazione quanto ho esposto.



Confidando nelle Tue valutazioni, Ti ringrazio e porgo un saluto cordiale.