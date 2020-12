Entrambi i preti sono positivi: saltano le messe dell'Immacolata alla Beata Vergine delle Grazie

Dunque, a parte le funzioni di questa mattina delle 7.45 e delle 10, "come già avvenuto per altre parrocchie, anche la nostra chiesa sarà chiusa dalle 12 e per qualche giorno. Quindi non ci saranno Messe né altre attività per almeno 10 giorni. Non ci saranno le Messe per l'Immacolata né i giorni seguenti".



Ulteriori aggiornamenti saranno forniti direttamente sul sito della parrocchia.