Regione Piemonte e Confindustria Canavese a fianco di Vodafone Italia

Vodafone Italia è la prima grande impresa in Italia ad avere avuto accesso al Fondo Nuove Competenze di ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), il Fondo istituito dal decreto Rilancio con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO 2014-2020, e rifinanziato dal Dl Agosto, con ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e altri 300 milioni di euro per l’anno 2021. L'obiettivo dello strumento è permettere alle imprese di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base alle quali una parte dell'orario di lavoro viene usata per percorsi formativi.

Vodafone, azienda associata a Confindustria Canavese, attraverso il Fondo, ha lanciato, su tutto il perimetro aziendale, un importante piano di Skills Transformation, approvato dalla Regione Piemonte, che ne ha apprezzato la coerenza con gli obiettivi regionali di valorizzazione del capitale umano. Lo scopo del piano di Vodafone consiste nel preparare l’Azienda alle professionalità del futuro attraverso una mappatura delle competenze interne ed investendo in percorsi di formazione e sviluppo mirati alla creazione delle nuove professionalità.

Vodafone, infatti, ritiene che per vincere le sfide future sia fondamentale intraprendere un profondo processo di trasformazione insieme ai propri dipendenti. In particolare, l’emergenza sanitaria ha fatto emergere in maniera marcata il fatto che la trasformazione digitale sia un imperativo ancora più grande per le organizzazioni nel futuro a breve termine e pertanto che sia fondamentale avviare un processo di riqualificazione e di miglioramento delle competenze dei propri collaboratori, perché siano pronti al futuro e in grado di adattarsi al cambiamento.

L’attività formativa avverrà esclusivamente con modalità a distanza, e comprenderà classi virtuali e corsi di formazione sulla piattaforma digitale (e-learning). Sono quasi 6.000 i dipendenti Vodafone interessati a tali piani formativi (esclusi i dirigenti) per un totale complessivo di oltre 330.000 ore di formazione in 90 giorni. C.IA.C., Il Consorzio InterAziendale Canavesano per la formazione professionale, fornirà a Vodafone il proprio supporto nelle attività di attestazione delle varie competenze.

"Ritengo positivo questo intervento di formazione”, commenta l’assessore Elena Chiorino. “Ringrazio Vodafone anche per aver portato avanti politiche a supporto della famiglia e della natalità, sicuramente apprezzabili e che vanno nella direzione di contrastare una grande criticità dell’Italia e del Piemonte, che è quella della denatalità e dell’occupazione femminile".

“Desidero fare un plauso a Vodafone per questo importante investimento che permetterà di sviluppare un ampio e profondo percorso formativo per valorizzare e rigenerare il capitale umano dell’azienda”, dichiara Cristina Ghiringhello, direttore di Confindustria Canavese. “Inoltre, voglio rivolgere un particolare ringraziamento all’Assessore regionale Elena Chiorino e a tutta la sua squadra per la massima disponibilità dimostrata nel sostenere il progetto e nell’impegno profuso per consentirne un rapido avvio. Infine, desidero esprimere grande soddisfazione per il fatto che Vodafone, una delle realtà più importanti in Italia tra quelle operanti nel mondo delle telecomunicazioni, abbia voluto al suo fianco in questo percorso anche il C.IA.C. Un incarico molto importante per il Consorzio canavesano, che ha tra i suoi primari obiettivi proprio quello di riuscire a rispondere nel migliore modo possibile alle esigenze formative specifiche delle imprese”.