Mattinate a teatro con Santibriganti in tv: una trilogia di spettacoli per i più piccoli

Santibriganti Teatro, in collaborazione con i comuni di Settimo Torinese, Caraglio, Busca e Dronero, in vista del Natale, ha pensato di fare un regalo ai bambini e ai ragazzi delle città in cui non sono potute partire le rassegne “A Teatro e poi merenda”.

La compagnia metterà infatti a disposizione delle scuole, primarie e secondarie di primo grado delle tre località coinvolte la “Piccola trilogia degli altri bambini”, registrata per l’occasione nello spazio del Teatro Civico Garybaldi e trasmessa da 7Web.Tv, la nuova emittente digitale di Settimo Torinese.

Si tratta di un ciclo di tre spettacoli per famiglie prodotti da Santibriganti Teatro, che affrontano con profondità e delicatezza situazioni difficili in cui sono coinvolti, loro malgrado, dei bambini. Si parla di malattia, disabilità, autismo e delle difficoltà che comportano, inserendole in piccole grandi avventure in grado di appassionare gli spettatori di ogni età.

Di seguito il programma completo :

Mercoledì 9 dicembre – h. 10

YoYo Piederuota

con Arianna Abbruzzese e Marco Ferrero

ideazione e regia Maurizio Bàbuin

aiuto regia e suoni Valentina Aicardi

luci e voce fuori campo Nicola Rosboch

Un’amicizia importante tra un bimbo tanto alto e una bambina sulla sedia a rotelle. Lui insegna a lei a giocare a basket. Lei insegna a lui che si può fare. È la scoperta e l’accettazione di se stessi e conseguentemente dell’altro. Di tutti gli altri. Sarà forse una strada faticosa e piena di difficoltà e che durerà tutta una vita. YoGiorgia e YoGiovanni provano a percorrerla. Intanto crescono.

Mercoledì 16 dicembre – h. 10

Ahi! Ahia! Pirati in corsia!

con Luca Busnengo e Erika La Ragione

ideazione e regia Maurizio Bàbuin

In collaborazione con Casa UGI

Come fu, come non fu che Nina si ritrovò in una stanza con un letto e né la stanza né il letto erano quelli della sua cameretta? «Mamma, papà me lo spiegate?»

Nina capì che quella per un po’ di tempo sarebbe stata la sua nuova casa. “«Ma quanto? – «Fino a quando non ti fa più male». Una storia di malattia, di guarigione, di fiducia, di amicizia fortissima.

Lunedì 21 dicembre – h 10

Fratelli in fuga

con Luca Busnengo e Lorenzo Goria

ideazione e regia Maurizio Bàbuin

Prodotto in collaborazione con Fondazione Paideia

Premio Giuria Ragazzi e Premio Giuria Esperti Festival «I Teatri del Mondo» Porto Sant’Elpidio 2020

È l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi, affetto da sindrome autistica. Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa? Non si sa. Forse vogliono vivere una notte brava, piena di imprevisti, di paure ma anche di gioia, utile a scoprire che il loro è un legame davvero speciale e tale resterà. Una pièce particolarmente emozionante.