Attualità |

Passo falso della Reale Mutua Basket Torino a Tortona

Prima sconfitta in campionato per la squadra di coach Cavina

Arriva la prima sconfitta per la Reale Mutua Basket Torino che al PalaOltrePo di Voghera cede il passo a Derthona sul risultato di 70-64. Niente da fare per i gialloblù che, nonostante una buona ultima frazione, pagano tre quarti non all'altezza. L'avvio di partita è equilibrato: Derthona prende l'iniziativa, ma la Reale Mutua risponde colpo su colpo e a 4' il risultato è in perfetta parità (11-11). A metà del primo quarto il primo break che indirizza la partita: l'11-2 firmato Mascolo, Sanders e Severini apre la strada alla squadra di coach Ramondino e complica l'affare per i gialloblù. Dopo aver chiuso il primo quarto sul 22-15, Derthona insiste ancora e tocca il massimo vantaggio di +17 con Ambrosin. Torino prova la reazione ed il primo tempo si conclude sul (41-27). In avvio di ripresa sono ancora i padroni di casa a fare la voce grossa: l'assist di Mascolo, manda a segno Cannon per il +18 (47-29) dopo 23'. Nel momento migliore di Derthona, si rivede Torino: i gialloblù trascinati da uno stoico Diop riescono a dimezzare lo svantaggio e a portarsi agli ultimi dieci con dieci lunghezze di ritardo da recuperare. L'ultimo quarto è infuocato: Derthona prova ad ammazzare il match, ma Torino brilla di una ritrovata energia e con Clarks dalla lunetta arriva al -4 (66-62) quando c'è ancora un minuto da giocare. A spegnere le speranze di Alibegovic e compagni ci pensa la tripla di Cannon, che chiude i giochi e consegna i due punti alla Bertram. Finale 70-64. Bertram Derthona - Reale Mutua Basket Torino: 70-64 (22-15, 19-12, 12-16, 17-21)

Derthona: Sackey NE, Cannon 7, Gazzotti 3, Ambrosin 16, Tavernelli , Fabi 7, Graziani NE, Mascolo 18, Severini 6, Sanders 13, Morgillo, Ciadini NE. All. Ramondino, ass. Talpo e Di Matteo

Torino: Clark 10, Alibegovic 14, Pagani NE, Penna 2, Cappelletti, Campani 2, Pinkins 12, Toscano 5, Ferro, Origlia NE, Mortarino NE, Diop 19. All. Cavina, ass. Iacozza e Campigotto.

Salvatore Macheda

