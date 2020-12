Presidio No Tav per ricordare i 15 anni dalla protesta di Venaus

Presidio No Tav, oggi, a San Didero, in Val di Susa, per celebrare i 15 anni dalle proteste di Venaus contro le forze dell'ordine, dopo che il progetto dell'alta velocità Torino-Lione venne radicalmente cambiato.

La convinzione del movimento, rispetto a quel treno, resta questa: "Fermarlo è possibile".

Un 8 dicembre "di lotta e di futuro", quindi, in un luogo strategico. Come spiegano infatti gli attivisti, "a San Didero vorrebbero aprire un cantiere per l'autoporto di Susa, dove vorrebbero costruire una faraonica stazione internazionale che pochi in realtà useranno".