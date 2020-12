Da domani alle ecoisole di via degli Ulivi accesso solo tramite tessera

Amiat Gruppo Iren ricorda che a partire dal 10 dicembre verranno definitivamente chiuse le nuove ecoisole di Via degli Ulivi in zona Falchera e si potrà accedere ai cassonetti solo tramite la propria tessera elettronica.

Per aiutare e facilitare i conferimenti dei rifiuti per tutti i cittadini residenti nella suddetta area, da lunedì 7 dicembre e fino a mercoledì 16 dicembre 2020, operatori Amiat presidieranno le ecoisole della zona, spostandosi sul territorio, per assistere gli utenti al corretto uso delle stesse e per ricordare le buone norme di una raccolta differenziata efficace.

Sono state affisse locandine informative su tutti i nuovi cassonetti per ricordare la data di chiusura imminente e per sollecitare chiunque non abbia ancora ritirato le tessere a recarsi presso il punto info distributivo allestito presso il Comitato per lo Sviluppo della Falchera, in piazza Astengo 6, aperto fino al 19 dicembre 2020 e dal 7 al 30 gennaio 2021, tutti i giovedì e venerdì dalle 17 alle 20 e tutti i sabati dalle 9 alle 13.