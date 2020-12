Il Ponte dell'Immacolata ha dato il via (nonostante il Covid) alla stagione invernale di Bardonecchia

L’Amministrazione Comunale, l’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia ed il Consorzio Turismo Bardonecchia, in sintonia con i vari Dpcm e Decreti ministeriali, nel pieno rispetto delle norme volte a contenere la diffusione della pandemia COVID-19, si sono adoperati per rendere molto accogliente e vivibile “La Perla delle Alpi”.

Nel lungo Ponte dell’Immacolata, la neve che ha imbiancato a più riprese anche a quote basse il paese, i piccoli abeti impiantati in vasi ricoperti di sacchi di juta, offerti della Pro Loco, decorati dagli alunni delle scuole locali e addobbati ed illuminati dai commercianti, le numerose luminarie installate a cura dell’Amministrazione Comunale, un Babbo Natale vestito di tutto punto, presente nella sua casetta installata in via Medail 27, pronto a rispondere personalmente alle tante letterine, i molti presepi, allestiti un po' ovunque nel capoluogo e nelle borgate, hanno contribuito a creare il giusto clima di festa.

La Pro Loco, nell’ambito del Progetto “Illuminiamo il Natale”, martedì 8 dicembre ha acceso l’albero alto dieci metri eretto nella piazzetta Medail, addobbato con migliaia di luminarie a luce calda, dando così il via agli altri due eventi programmati per le prossime festività: “Ti regalo una parola”, le cui iscrizioni terminano martedì 15 dicembre compilando il modulo scaricabile da link https://forms.gle/c46iDoBVyZgKahPg8 e “Casa di Babbo Natale” aperta in via Medail 27, nei fine settimana sino a mercoledì 23 dicembre.