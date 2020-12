"Kit 40ena: Gioca con Zoe", l'iniziativa del Comune di Moncalieri per i bambini costretti in isolamento dal coronavirus

La Città di Moncalieri e Casa Zoe lanciano il progetto “Kit 40ena: Gioca con Zoe”. Un’iniziativa rivolta ai bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie di Moncalieri, che si trovano in condizione di isolamento preventivo e che devono, dunque, trascorrere obbligatoriamente un periodo prolungato in casa.

Un Kit di strumenti e attività pensate per accompagnare i bambini in un momento così delicato: un libro da leggere, matite e pennarelli per colorare, un tabellone con tanti disegni per tenere il conto dei giorni che passano e un libretto di istruzioni.

“Sappiamo bene quanto sia difficile per i bambini la condizione di isolamento” afferma l’Assessore all’Istruzione Davide Guida. “Abbiamo così deciso di stare vicino agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie che devono rimanere a casa, fornendo ai nostri piccoli un kit gratuito per regalargli attività educative e di divertimento e dare un sostegno ai genitori e alle famiglie”.

“Casa Zoe ha momentaneamente chiuso le sue porte” continua Fabiana Brega, Responsabile di Casa Zoe. “Questo non significa che ci siamo fermati, anzi… con il sostegno dell’Amministrazione e seguendo la nostra creatività e desiderio di rimanere in relazione, possiamo incontrarci nelle case, passando insieme attimi di divertimento e gioco, affrontando le paure e le ansie di questo periodo.”

Come funziona il kit giochi? Ogni giorno vengono presentate diverse attività che permetteranno ai bambini e ai loro genitori di riscoprire e di reinventare gli oggetti e gli spazi di casa in modo divertente, originale e creativo.

Per richiedere il Kit Giochi per la quarantena è sufficiente accedere al sito del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it e compilare il form con i propri dati e quelli del bambino. Il genitore sarà poi contattato dagli operatori di Casa Zoe, i quali concorderanno il momento migliore per recapitare il Kit a casa in piena sicurezza. Il genitore riceverà, inoltre, via email o tramite sms un link dal quale scaricare il materiale video (uno al giorno con challenge, giochi e letture) per i dieci giorni di isolamento richiesto dalla vigente normativa.

Le consegne, che iniziano questa settimana, proseguiranno fino ad esaurimento scorte.

Per informazioni: www.comune.moncalieri.to.it , www.casa-zoe.it , mail: info@casa-zoe.it