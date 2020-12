Impara adesso le strategie di fidelizzazione della clientela, informati qui!

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile e incerto per molte aziende soprattutto in alcune categorie merceologiche come hotel, ristorazione, bar, abbigliamento, piccole attività commerciali...

Esistono aziende che hanno saputo adeguarsi velocemente ad un radicale cambiamento nel modo di fornire prodotti e servizi, utilizzare i social, o l'e-commerce, adeguare la struttura e l'organigramma aziendale a nuovi ritmi e competenze per rimodulare proposte di valore, e rimanere "collegati" con i propri clienti in modo da "mantenere" o implementare il fatturato.

Esistono anche aziende che pur non acquisendo nuovi clienti e non avendo la forza o l'elasticità di implementare nuovi mercati o riformulare nuovi prodotti e servizi, sono riuscite a rispettare le previsioni di vendite, marginando con buoni utili.

Cosa le ha distinte dalle altre in assenza di nuovi clienti? Uno dei fattori maggiormente influenzanti è stata l' efficace attività di fidelizzazione dei propri clienti .

Ci sono attività che, pur nell'incertezza della previsione delle vendite a breve termine, hanno saputo mantenere con loro una buona relazione, li hanno saputi emozionare con attività di comunicazione on/off line, anticipando il soddisfacimento dei loro bisogni o addirittura generandone di nuovi ...

Le strategie di fidelizzazione della clientela, vengono spesso sottovalutate nella loro importanza, in realtà, mantenere una realzione soddisfacente nel tempo con i propri clienti, è un ottimo modo per far si che essi stessi si attivino con il passaparola consigliando il prodotto o l'azienda ad amici e conoscenti.

Mantenere relazioni profittevoli con la clientela ha un costo almeno 3 volte inferiore a quello solitamente impiegato nelle attività di acquisizione di nuova, e un efficace ed efficente utilizzo della banca dati presente in azienda consente la profilazione dei clienti sotto svariati aspetti, utili sia a fornire un migliore servizio che ad abbassare i costi di fornitura dello stesso.

