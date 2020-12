La metropolitana continua a crescere: inaugurati gli scavi per Collegno-Rivoli [FOTO]

Prossima stazione? Cascine Vica. Questa mattina a Collegno hanno preso ufficialmente il via gli scavi della galleria del prolungamento della metropolitana. Un'opera che diventa sempre più concreta e che, nonostante la pandemia, sta proseguendo a pieno regime per rispettare le date previste. Una picconata inaugurale da parte di sindaci, assessori e amministratore di Infra.To, che ha dato il via a una nuova tappa importante per le città della zona ovest.