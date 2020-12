Per la Cavallerizza Reale 4,5 milioni dal Mibact e una parte del Recovery Fund

Con una lettera alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, il ministro Dario Franceschini ha confermato la disponibilità del finanziamento di 4,5 milioni di euro per la rinascita della Cavallerizza Reale. Lo ha detto oggi l'assessore alll'urbanistica Antonio Iaria nel corso della commissione per la verifica di mozione richiesta dal consigliere Damiano Carretto rispetto all'approvazione del PUR per lo stabile sabaudo. "Un contributo - chiarisce Iaria - legato alla presentazione di un progetto più accurato e definito rispetto a quello preliminare sul recupero del maneggio alfieriano, con un piano di restauro e rifunzionalizzazione dello spazio a scopi teatrali o comunque cultuali".

Si delinea inoltre la prospettiva di investire nella "nuova" Cavallerizza anche una parte dei benefici del Recovery Fund.

La convenzione quadro per l'immobile di via Verdi - oltre 20 mila metri quadri - prevede la partecipazione di cittadini, istituzioni e proprietà (CDPI Investimenti Sgr con la società di cartolarizzazione CCT) per una gestione comune degli spazi a scopo culturale. Alcune aree saranno usate esclusivamente come residenze d'artista temporanee, altre destinate ad attività del terzo settore.

"In questa fase - precisa Iaria - stiamo creando le condizioni per la pubblicazione del bando, con precisi indirizzi. Chi parteciperà e otterrà i beni, potrà proporre le destinazioni d'uso. Ma una Cavallerizza interamente pubblica non è ora e non sarà nenanche in futuro un'ipotesi realizzabile".