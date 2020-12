Progetto Diderot, 3300 studenti piemontesi a lezione di risparmio con Fondazione Crt e Feduf

Oltre 3.300 studenti delle scuole elementari, medie e superiori del Piemonte e della Valle d’Aosta a scuola di risparmio. Da domani approda in modalità DAD in 166 classi del territorio la linea didattica Economi@scuola del progetto Diderot di Fondazione CRT che, insieme a FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio di ABI, offre a bambini e ragazzi una “cassetta degli attrezzi” per imparare a gestire il denaro in modo informato e responsabile.