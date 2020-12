La 500 elettrica "scalda i motori": già 13mila pre-ordini dal mese di marzo. "Sarà leader nel mondo"

Tredicimila pre-ordinazioni dal mese di marzo a oggi, nonostante un lockdown e una seconda ondata (con relative restrizioni). La nuova 500 - quella completamente elettrica, che ha nello stabilimento di Mirafiori la sua "culla" - inizia a far girare le gomme e si prepara a partire di slancio.

A dirlo è Luca Napolitano, responsabile dei marchi Fiat, Lancia e Abarth per l'area Emea, che ha partecipato alla presentazione del nuovo accordo tra FCA, Be Charge e Carrefour per la diffusione di infrastrutture e paline di ricarica pensate proprio per le future auto a motorizzazione elettrica. "Avremmo voluto lanciare il modello al Motorshow di Ginevra - ha detto -, ma non è stato possibile. La risposta del pubblico però è stata impressionante: con la riapertura delle concessionarie stiamo contattando i clienti su appuntamento. La 500 dovrà essere leader nel mondo per le vetture cittadine elettrificate".

E proprio per quanto riguarda il ruolo di Mirafiori, Napolitano ha ricordato come "La 500 dopo 60 anni è tornata a casa. Qui era stata disegnata dal Centro Stile e oggi viene di nuovo prodotta, con una squadra di 1200 persone dedicate. A regime potremo arrivare a realizzare fino a 80mila unità all'anno".

L'occasione per aggiornare il percorso di una vettura così iconica per Torino (e non solo) è stata il lancio di "Shop & Charge", progetto che punta a contribuire alla diffusione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici con l'installazione a partire da marzo 2021 di 250 colonnine in 135 punti vendita dei centri commerciali coinvolti, in tutta Italia. Una App della Fiat ne segnalerà la presenza.