Le felpe personalizzate: il gadget migliore per una campagna di marketing

Le aziende che sono alla ricerca di un prodotto promozionale da distribuire tra i dipendenti o tra i clienti possono prendere in considerazione senza alcun dubbio le felpe personalizzate. La scelta, però, deve essere effettuata con attenzione, perché un prodotto di scarsa qualità può avere un esito nefasto dal punto di vista della reputazione del marchio che si vorrebbe pubblicizzare. A questo proposito, è molto importante prestare attenzione ai tessuti, che devono essere scelti a seconda della stagione.

La selezione dei materiali

Nella maggior parte dei casi le felpe sono prodotte in cotone, un tessuto che può essere più o meno leggero in funzione della stagione in cui questi capi sono destinati a essere indossati. Come si può intuire, infatti, le felpe invernali devono riuscire ad assicurare una protezione dal freddo e dalle temperature rigide più efficace: questo è il motivo per cui sono più pesanti. D’altro canto, le felpe estive sono a loro volta prodotte in cotone ma hanno il pregio di essere traspiranti e, ovviamente, risultano più leggere: due caratteristiche che le rendono ideali, tra l’altro, per lo svolgimento di sport ed esercizio fisico.

Personalizzare le felpe con le stampe

Le stampe che permettono di personalizzare le felpe sono potenzialmente infinite: c’è un ampio ventaglio di opzioni tra cui scegliere per la customizzazione di questo capo di abbigliamento. Attraverso le stampe si può sfruttare l’opportunità di applicare un motivo, una scritta, un logo o un disegno sul tessuto: insomma, tutto ciò che si vuole e che si reputa opportuno per fare in modo che la felpa si trasformi in un capo di abbigliamento originale e unico. Nel corso degli anni, la felpa si è rivelata un indumento di straordinario successo, e una delle ragioni dei continui riscontri positivi ottenuti va individuata anche nelle molteplici opzioni di personalizzazione che permette di sfruttare.

Personalizzare le felpe con i ricami

Appare ormai chiaro, dunque, il motivo per cui le felpe meritano di essere inserite nella categoria dei gadget aziendali di maggiore efficacia. Non è difficile riportare su questi indumenti sia il marchio aziendale che informazioni supplementari. Il fatto che ci siano felpe non solo per tutte le fasce di età ma anche per tutte le occasioni è un fattore che contribuisce a spingere le aziende verso questo capo di abbigliamento. Volendo, è possibile prevedere delle decorazioni basate sui ricami, che al pari delle stampe costituiscono una soluzione eccellente per la personalizzazione delle felpe. Tale tecnica offre, per altro, un vantaggio di non poco conto: i ricami, infatti, resistono senza difficoltà ai lavaggi e durano più a lungo nel tempo. Le diverse componenti ricamate, infatti, non rischiano di subire una precoce usura. Questo vuol dire che le felpe possono essere usate per anni e anni, il che contribuisce a una promozione del marchio sul lungo periodo.

Quale felpa scegliere

Felpe con il cappuccio, felpe garzate, felpe non garzate, felpe con la zip: è davvero ampio il ventaglio di opzioni a disposizione quando si parla di felpe. Se è vero che sono tante le circostanze nelle quali una felpa può essere usata, è altrettanto vero che le diverse tipologie di questo capo di abbigliamento consentono di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Si pensi, per esempio, alle felpe con il cappuccio, che sono tra gli indumenti più diffusi e più apprezzati tra i ragazzi, in virtù del loro stile casual. La felpa con il cappuccio è un capo che non passa mai di moda: un evergreen che può essere personalizzato, magari proprio attraverso il cappuccio, con motivi e tinte che possono essere diverse dal resto dell’indumento.

Le felpe garzate e quelle non garzate

La presenza della garzatura è uno dei fattori decisivi che meritano di essere presi in considerazione in fase di scelta di una felpa. Ma che cos’è la garzatura? Essa costituisce una lavorazione specifica tramite cui la parte interna del tessuto viene spazzolata: lo scopo è causare la rottura dei filamenti, in modo da giungere a un effetto felpato che poi è quello che rende le felpe così apprezzate nei mesi più freddi. Nel caso in cui la garzatura non venga effettuata, invece, una felpa che non sia stata sottoposta a questo tipo di lavorazione risulterà più leggera, e dunque ideale per essere indossata anche con temperature più miti.

Le felpe con la zip

In questo ricco scenario di felpe non ci si può dimenticare di parlare dei modelli con la zip. La presenza o la mancanza di una cerniera zip per la chiusura hanno a che fare più che altro con una questione di praticità. Se una felpa ha la zip, infatti, essa può essere tolta con più facilità, a maggior ragione quando si fa sport ma in generale in tutte le circostanze, garantendo il massimo della comodità e della praticità.

Un gadget per tutte le occasioni

Sempre di moda e attuali, le felpe si dimostrano gadget promozionali perfetti anche perché sono in grado di riflettere la personalità e lo stile di coloro che le indossano in modo coerente. È vero che si tratta di un capo di abbigliamento che in origine era stato concepito come sportivo, ma è altrettanto vero che nel corso degli anni ha subìto una vera evoluzione che fa sì che oggi si possa indossare una felpa nella vita di tutti i giorni senza apparire strani o fuori luogo. Insomma, le felpe sono un indumento che ormai è entrato a far parte della nostra vita quotidiana.