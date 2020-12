Il "Delitto imperfetto" di Onda Larsen per ridere in famiglia il sabato sera sul divano

La compagnia Onda Larsen porta in scena in streaming sabato 19 dicembre, alle ore 21, “Delitto imperfetto”, una commedia irriverente, politicamente scorretta e a tratti grottesca, proposta in collaborazione con il Teatro della Concordia di Venaria, che ospiterà le riprese nei prossimi giorni.

Il pubblico potrà comprare il biglietto accedendo direttamente al sito del teatro, e riceverà il link il giorno stesso dello spettacolo (fruibile entro 24 ore). Un secondo link permetterà poi, una volta finita la messa in onda sabato sera, di chiacchierare e commentare la commedia su Zoom, assieme agli attori Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis.



Scritta da Claudio Insegno, per la regia di Andrea Borini, la commedia è proposta per la rassegna “A teatro da te” curata da Teatro della Concordia di Venaria, Mulino ad Arte di Piossasco e Ars Creazione e Spettacolo di Mantova. Obiettivo specifico dell’appuntamento è regalare - in tempi di chiusura dei teatri - qualcosa di frizzante e divertente, che faccia però anche riflettere.

Lui, lei, l’altro…. Lei, l’altro, lui… Lui, l’altro, lei: quando l’amore diventa confusione, poi ossessione e, infine, delitto. Un delitto perfetto. Quasi perfetto: perché non è facile improvvisarsi killer, non tutti sono portati per il crimine e il risultato può essere piuttosto imperfetto, per non dire goffo o disastroso. Ma sicuramente esilarante. Piccoli spunti di riflessione su temi estremamente attuali: l’incapacità̀ della gestione dei rapporti di coppia, l’assurda concezione di possedere il partner e l’ineducazione sentimentale, in una commedia irriverente, politicamente scorretta e a tratti grottesca.

Il biglietto costa 10 euro. Lo spettatore ha però la possibilità di pagarne 15 o 20, in modo da sostenere il teatro, duramente provato dalla chiusura di questi mesi.

Per qualsiasi informazione si può chiamare lo 011/ 4241124 o scrivere a info@teatrodellaconcordia.it.