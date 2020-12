In via Carlo Alberto, weekend di artigianato natalizio con "Una Storia tra le Mani"

Una Storia tra le Mani, l’evento di artigianato artistico autoprodotto, con lavorazione sul posto, riprendere il suo percorso con l’edizione di natalizia di dicembre, con un doppio appuntamento nel week-end del 12 e 13 dicembre e poi dal 19 al 24 dicembre, sempre in via Carlo Alberto, a Torino (nel tratto tra via Maria Vittoria e via Giolitti), dalle 10 alle 19.30.

Da anni l'appuntamento raduna a rotazione diversi artigiani che trasformano la materia con la loro esperienza, creatività ed espressione artistica, dando vita a oggetti d’uso comune, elementi d’arredo, vestiti, giochi, strumenti musicali, gioielli e molto altro ancora.

All'interno, il format “Un artigiano/a, il suo mestiere, la sua storia”, con cui le giornate espositive si arricchiscono di approfondimenti tematici, tecniche di lavorazione e storie, raccontate direttamente dagli artisti.

Durante l’evento di sabato 12 dicembre sarà protagonista Elena Marsico (in arte CartaPazza): Elena nasce a Torino, e dopo un diploma in chitarra classica al Conservatorio, affianca alla musica altre forme di espressione artistica. Dapprima è tessitura di arazzi, poi è pittura su tavola, ed è lì che incontra per la prima volta i pennelli, i colori acrilici e gli impasti di terre e pigmenti. Scopre infine la carta e tutta la sua versatilità, con cui dà forma e colore alla creatività degli ultimi anni. Sceglie di lavorarla con la tecnica giapponese del foglio su foglio su un modello.

Domenica 13 dicembre sarà la volta di Marcella La Sala e Claudio Dotta (ARTCHIMIA). Arte e alchimia sono il punto di incontro e di fusione tra processo artistico e trasformazione alchemica della materia. Marcella e Claudio affondano le loro radici nel mondo della creatività, avendo entrambi compiuto studi e poi lavorato nell’ambito artistico. Hanno scoperto la magia della ceramica più di venti anni fa e da allora la passione per questa materia, che li ha portati a farne la loro professione, non li ha mai abbandonati.