Ambientalisti in azione a Torino: "Dagli accordi di Parigi nulla è cambiato"

Una ventina di giovani, appartenenti al movimento ambientalista non violento Extinction Rebellion, si sono ritrovati nel pomeriggio in via Roma, a Torino, per un sit-in di protesta contro “governi e lobby mondiali che non stanno facendo nulla per cambiare il sistema”.

Durante l’incontro, tre ragazzi sdraiati per terra e coperti da lenzuola bianche si sono finti cadaveri e su di loro un'attivista ha versato della vernice rossa come il sangue, denaro e olio.

"Sono passati cinque anni dagli accordi di Parigi e nulla è cambiato - dicono gli attivisti - i potenti del mondo hanno continuato ad accumulare profitti devastando e inquinando il pianeta, mettendo insieme delle ricchezze pari a intere nazioni, ma non solo, grazie a questo potere finanziario, stanno mettendo in pericolo il nostro presente e il nostro futuro".