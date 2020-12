Un connubio particolare, forse strano, certamente originale, nasce dall’incontro tra Mario Dice - stilista di fama mondiale – e Galup, il brand piemontese che ha modificato la storia di un prodotto nazionale, il panettone.

E in un sodalizio che accomuna moda e gourmet, eleganza e genuinità, tendenza e tradizione, le parole acquisiscono un significato profondo e diventano specchio fedele della filosofia che unisce due eccellenze, in una collaborazione innovativa, non scontata quanto invece fortemente voluta.





Nasce così una proposta unica, la Limited Edition del Panettone con Ingredienti di Filiera Gran Galup da 1 chilogrammo - con ingredienti tracciabili e di filiera certificata ISO 22005 - latte, burro, zucchero, uova e farina – accompagnati da ciliegie e arance candite che ne arricchiscono l’impasto, Nocciole Piemonte IGP che ne compongono la celebre e inconfondibile glassa, mandorle di Avola, zucchero a velo, amido e farina di riso, sale e olio essenziale tutte eccellenze rigorosamente ed esclusivamente Made in Italy. Un panettone avvolto a mano con arte, in una creazione unica, un foulard stampato 3D in seta, numerato e firmato Mario Dice, appositamente ideato dallo stilista per suggellare una collaborazione che rappresenta il trionfo del Made in Italy e un inno alla tradizione e all’artigianalità italiana.





MARIO DICE: “GALUP!” è dunque un nuovo progetto, tutto eleganza e bontà di questo Natale 2020, una Limited Edition realizzata in 500 pezzi, che sarà disponibile a partire da giovedì 10 dicembre presso gli store Galup di Torino (Via Andrea Doria 7) e di Pinerolo (Strada Fenestrelle 34), sullo e-shop Galup all’indirizzo www.galup.it , oltre che presso Eataly Milano Smeraldo.





Mario Dice, dopo anni di collaborazioni con griffe internazionali, nel 2007 fonda la maison che porta il suo nome. Un marchio che racchiude tutto ciò in cui lo stilista ha sempre creduto e portato avanti: l’estrema attenzione ai valori del Made in Italy, la cura nei dettagli, la qualità della materia prima e della realizzazione, facendo della sartorialità italiana il suo punto di forza.

Un prêt-a-couture interprete di un know-how stilistico ed estetico che da sempre contraddistingue l’eccellenza italiana.

Galup è molto più di un marchio, è una bella e importante realtà, una vera storia italiana Un cammino lungo quasi un secolo che oggi come ieri si snoda su un percorso fatto di innovazione e tradizione, una combinazione, equilibrata e vincente, che guida le scelte di Galup. Un’attenta ricerca delle materie prime di pregio, unita ad una lavorazione unica che mantiene in molti suoi passaggi l’artigianalità di un tempo, fanno dei prodotti di alta gamma Galup, proposte di vera pasticceria gourmet.