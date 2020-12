Covid, La Valle e Picco direttori della Città della Salute e ASL Città di Torino

Sono passati dal ruolo di commissari a quello di direttori generali Giovanni La Valle e Carlo Picco, nominati rispettivamente alla Città della Salute di Torino e alla ASL Città di Torino.

La Valle e Picco resteranno direttori generali per i prossimi tre anni. Lo ha deciso la Giunta regionale del Piemonte su proposta dell'assessore Luigi Icardi. Lavalle in qualità di commissario aveva sostituito Silvio Falco poco prima dell'emergenza Covid: sono sotto la sua direzione gli ospedali Molinette, Cto, Regina Margherita, Sant'Anna e anche l'ultimo ospedale da campo allestito al Valentino. Picco come commissario aveva sostituito Valerio Fabio Alberti nella gestione della ASL città di Torino nata dalla fusione di Asl To1 e Asl To2: ora gestisce due ospedali Covid, Martini e Oftalmico, oltre al San Giovanni Bosco, al Maria Vittoria, e all'Amedeo di Savoia. Picco nei mesi scorsi ha anche diretto il Dirmei, braccio operativo della Regione in materia di Covid ora passato a Emilpaolo Manno.