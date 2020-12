L’Asti Spumante è stato protagonista dell’edizione 2020 di “Artisti del Panettone”

Da sempre presente sulla tavola delle feste, le bollicine aromatiche piemontesi più amate del mondo sono state protagoniste di Artisti del Panettone 2020, l’evento digitale che ha riunito i più grandi pasticceri italiani, chef stellati ed eccellenze gourmet e che ieri, domenica 13 dicembre, ha visto trionfare il Maestro Vincenzo Santoro, davanti al Maestro Luigi Biasetto e all'esordiente Mattia Premoli.

Nel corso della premiazione ufficiale, condotta dallo chef Alessandro Borghese, Ambassador del Consorzio, e da Max Giusti, il Consorzio per la tutela dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg ha conferito un riconoscimento speciale a Carmen Vecchione con la seguente motivazione: “il lavoro di Carmen è espressione di un nuovo modo di fare pasticceria, improntato sui valori della qualità, del rigore e della creatività. Carmen rappresenta la passione per il suo territorio e ne valorizza le eccellenze sempre con intelligenza e stile, una mission condivisa pienamente dal Consorzio”.

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti Docg hanno accompagnato i maestri pasticceri e gli chef nelle masterclass digitali dal titolo “Il gioco degli abbinamenti” e negli speed date individuali. Al centro degli appuntamenti è stata la versatilità delle bollicine piemontesi, le cui possibilità di consumo, in abbinamento al dolce o al salato, sono state notevolmente ampliate grazie alle recenti modifiche al disciplinare. Il Maestro Sal De Riso, campione uscente, ha raccontato ad esempio un nuovo impiego del Moscato d’Asti Docg, come ingrediente perfetto e originale in cui infondere l’uva sultanina in vista della preparazione di bagne e creme aromatizzate.

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti Docg prenderanno parte anche allo speciale di Artisti del Panettone in onda su Sky Uno e NOW TV sabato 19 dicembre alle 18, sempre disponibile on demand, che vedrà protagonisti i lievitati inediti creati dalle coppie Carmen Vecchione e Maurizio Bonanomi e Paolo Sacchetti e Luca Cantarin e un “best-of” condotto da Sal De Riso.

---------------------------------------------------------------------------------------------

L’evento, che faceva parte delle iniziative “Happy Natale Happy Panettone” promosse da Confcommercio Milano, è stato organizzato in collaborazione con APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani, MNcomm e le associazioni aderenti alla Confcommercio milanese, con il patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia e della Camera di Commercio.