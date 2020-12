Attimi di paura a Santa Rita, spari in strada con una pistola finta: tre persone denunciate [VIDEO]

Spari in strada e momenti di paura, nel quartiere Santa Rita. In particolare in via Buenos Aires, non distante dallo stadio Olimpico in cui di solito gioca il Torino. Era proprio il pomeriggio di sabato - mentre i granata affrontavano l'Udinese - quando tre persone hanno pensato di far passare il tempo e combattere la noia con una pessima intuizione: dare vita a una sparatoria (fasulla) tra le case.

Una simulazione talmente realistica che alcuni residenti del civico 75 hanno chiamato le forse dell'ordine e i carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato per terra ben dieci bossoli. Si trattava però di munizioni "sceniche".