Venaria, il Comune torna nel cda del Consorzio Residenze Reali Sabaude. Lega: "Finalmente, dopo anni"

“Il Comune di Venaria presto rifarà il suo ingresso nel Cda del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude”. Ad annunciarlo i venariesi Andrea Cerutti, vicepresidente della Lega in consiglio regionale, e Alessandro Benvenuto, deputato leghista, che si sono spesi in prima persona per il raggiungimento di questo importante risultato.

“La nota ufficiale del Mibact che conferma il via libera all’operazione è un’ottima notizia - sottolineano i due leghisti -, frutto del lavoro a ritmo serrato che abbiamo portato avanti sia in Regione, grazie anche al supporto concreto dell’assessore alla cultura Vittoria Poggio, sia a Roma. La città di Venaria, che da anni non aveva all'interno del Cda un proprio rappresentante, potrà finalmente tornare a ricoprire un ruolo da protagonista nella gestione del patrimonio culturale cittadino”.

“Ci auguriamo da parte dell’aula - concludono Cerutti e Benvenuto - la più ampia convergenza quando la questione arriverà in consiglio regionale per la ratifica, ultimo fondamentale atto di questo lungo percorso”.