Monopattini, Torino prepara il pugno duro: “In arrivo le targhette per multare gli indisciplinati”

Torino si prepara ad usare il pugno duro contro i conducenti indisciplinati dei monopattini: sono infatti in arrivo delle “targhette” per riconoscere ogni singolo mezzo e risalire così all’utente che ha commesso un’infrazione, per poi poterlo multare.

Ad annunciarlo l’assessore ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra, rispondendo a un’interpellanza del cittadino Cosmin Stoica circa l’accessibilità a ostacoli e l’opportunità di rieducare gli incivili: “Ogni monopattino sarà dotato di un contrassegno identificativo, avrà una targhetta con un numero specifico, in modo tale che i vigili possano multare la persona, riconoscendo la persona che ha utilizzato il mezzo in quel momento”.

La volontà dell’amministrazione è quella di scaricare la responsabilità dei gestori e dandola al cittadino: “L’utente deve essere responsabile per quello che fa: chi sfreccia sotto i portici o chi va in due sul mezzo, verrà punito” ha spiegato Lapietra.

Intanto proseguono altre iniziative per migliorare la gestione dei monopattini: è in corso la realizzazione di stalli ad hoc per consentire di parcheggiarli meglio, mentre l’assessore ha ribadito la volontà di chiarire meglio quali sono le regole da seguire, in modo tale da ridurre i comportamenti scorretti.