Ponte di Quincinetto: approvata la Convenzione, Città metropolitana effettuerà controlli trimestrali

immagine di repertorio della strada per Quincinetto

È stata approvata la convenzione fra la Città metropolitana di Torino e il Comune di Quincinetto che sancisce l’impegno della Città metropolitana a effettuare i controlli trimestrali sul ponte di Quincinetto. a seguito dell'apertura al transito ai mezzi di peso 44 tonnellate.

“Uno dei compiti strategici della Città metropolitana” spiega il vicesindaco Marco Marocco “è l’assistenza ai Comuni, che si esplica con diverse modalità calibrate sulle esigenze e sulle difficoltà degli enti locali. In questo caso, tramite la convenzione, effettueremo i controlli trimestrali sulla struttura. È un passo importante in quanto contribuisce all'ottimizzazione e al miglioramento da parte della Prefettura dell'attuale Piano di emergenza legato alla frana di Quincinetto”.

“Da sempre abbiamo sostenuto la necessità che il ponte di Quincinetto potesse funzionare a piena portata, cioè con un transito di 44 tonnellate” spiega il sindaco di Quincinetto Angelo Canale Clapetto. “Questo perché è indispensabile che la strada provinciale possa funzionare a pieno regime, dal momento che è fondamentale per tutto il territorio, non solo per il nostro Comune che è proprietario del ponte”.

“Ci siamo assunti l’impegno di fare i controlli trimestrali” spiega Fabio Bianco, consigliere metropolitano delegato alla Viabilità “perché in questo modo il ponte può garantire la sua piena funzionalità e tutta la viabilità provinciale ne risentirà positivamente”.