Approvato progetto di efficientamento energetico degli immobili comunali

Via libera della Giunta Comunale alla delibera che approva la fattibilità e riconosce il pubblico interesse della proposta di “project financing” di Iren Smart Solution Spa, che prevede la concessione dell’attività di riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata all’efficientamento degli immobili della Città, comprensiva della loro gestione e fornitura dei vettori energetici.

L'ingente patrimonio edilizio comunale - 821 edifici dislocati sul territorio prevalentemente cittadino - comporta consumi energetici, elettrici e termici che determinano un esborso economico significativo, oltre all’immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti e tonnellate di CO2 in atmosfera.

Con le operazioni di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi è previsto un decremento di emissioni di CO2 del 34% su base annua (da 68.906 tonnellate a 45.545 tonnellate), mentre per vettore energetico la riduzione annua è stimata al 40% per il teleriscaldamento, 33% per l'energia elettrica, 25% per metano e cippato e 21% per il gasolio.

Il progetto di Iren prevede un’operazione articolata di finanziamento a lungo termine (27 anni) che coinvolgerà la maggior parte degli edifici con una serie di servizi di efficientamento e riqualificazione energetica finalizzati ad ottenere significativi risparmi sia per la Città, sia per i fruitori stessi dei locali dati in concessione/locazione. Rispetto alla corresponsione dell’attuale canone previsto a bilancio, per l’amministrazione si prevede un risparmio complessivo netto del 4,3%, comprensivo sia della fornitura dei vettori energetici, sia della manutenzione ordinaria e riqualificazione degli immobili interessati dagli interventi.

In questi ultimi anni l'amministrazione sta già attuando diversi interventi di efficientamento energetico, nell'ambito del PON METRO 2014/2020, su alcuni edifici particolarmente critici dal punto di vista dei consumi, come il Palazzo dei Lavori Pubblici in piazza San Giovanni e l'edificio di Social Housing in via Vagnone 15.

La proposta di Iren agisce in tal senso cercando di coniugare efficienza di gestione, risparmio di energia attraverso interventi di efficientamento e rinnovo di impianti ed attrezzature oltre alla loro messa a norma, all'interno di una più ampia strategia di risparmio dei consumi e di sostenibilità ambientale.

L'efficienza energetica ha assunto inoltre un’importanza crescente nel dibattito e nelle politiche energetiche dei paesi comunitari e rappresenta uno dei principali driver individuati dalla strategia energetica dell'Unione Europea per la lotta ai cambiamenti climatici (Pacchetto Clima Energia 2020).

Quello del 2020 è un Natale all'insegna della solidarietà che la Città ha deciso di promuovere attraverso la campagna di comunicazione ‘TORINO NATALE SOLIDALE’ nata sia per favorire la raccolta fondi, sia per restituire ai cittadini l'atmosfera natalizia attraverso azioni concrete in aiuto di chi ha più bisogno.

Solidarietà che si ripropone anche nel progetto #CIFAILASPESA – ideato dall’Associazione Giardino forbito in collaborazione con la chef Maria Zingarelli - nato dall’emergenza Coronavirus e dalle conseguenti richieste di soccorso giunte a causa della chiusura delle mense già da inizio marzo e che, in occasione del Natale, ha dato vita alla campagna di raccolta fondi con la vendita di cestini forbiti #cifailaspesa.

L’ Associazione ha infatti lanciato l'iniziativa ‘Sporte Dono’, buste della spesa con prodotti d'eccellenza corredate da un libro speciale scelto appositamente a sostegno di "Ci fai la spesa". Questo libro ha a che fare con il cuore e la cucina: “Nuove Ricette del Cuore”, a cura di Carla Sacchi Ferrero la quale creò per Blu edizioni e Instar libri, collane che ospitarono libri fatti davvero col cuore. “Ricette del cuore” e “Nuove ricette del Cuore” nacquero infatti come raccolte di racconti intimi e familiari di tanti intellettuali che li donarono a sostegno del Banco Alimentare.