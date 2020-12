Coronavirus, per l'ultimo weekend prima del Natale controlli rafforzati a Torino

Si avvicina l'utimo weekend prima del Natale e dopo le folle e gli assembramenti visti in centro nelle ultime due domeniche, a Torino è stato deciso di intensificare la presenza delle forze dell'ordine nelle zone più soggette ad afflusso e concentrazione di persone.

La decisione è stata presa nel pomeriggio dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito dal prefetto Claudio Palomba. I controlli, anche con pattuglie a piedi, riguarderanno in particolare le zone più frequentate del centro storico, come piazza Castello, piazza Vittorio, via Roma e via Garibaldi.

Saranno anche adottate misure sulla viabilità, per consentire una maggiore fruibilità delle vie del centro di Torino.

Per limitare gli assembramenti nei pressi dei negozi, infine, è previsto per domani un incontro con le Associazioni di categoria dei commercianti e degli esercenti al fine di migliorare le misure organizzative.