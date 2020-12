Assembramenti nelle vie del centro? Giachino: "Si faccia lo shopping a targhe alterne"

Mentre si discute ancora (e si discuterà, se davvero il Governo stringerà di nuovo i cordoni) sugli assembramenti nelle vie del centro ora che quasi tutta Italia è zona Gialla, arriva da Mino Giachino - ex sottosegretario ai tempi del governo Berlusconi - una proposta senza dubbio originale per provare ad affrontare la questione da un punto di vista diverso. Le targhe alterne per lo shopping.

"Per punire gli assembramenti allo shopping si punisce tutta la economia? - chiede Giachino -. Un'economia che avrà due anni per recuperare i livelli precedenti? E’ chiaro che continuare a dire non lasceremo indietro nessuno è un falso che possono pronunciare solo persone insensibili . Si penalizzano in particolare bar , pizzerie e i ristoranti Cioè i più penalizzati dalle scelte del Governo e molto, ma molto mal ristorati".