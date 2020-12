Controlli dei carabinieri sui rifiuti provenienti da ristrutturazioni e lavori di edilizia: elevate sanzioni per oltre 35 mila euro

Il recente provvedimento governativo di incentivazione delle detrazioni riguardanti alcune tipologie di lavori edili ha, tra l’altro, aiutato società e imprenditori individuali, piccole imprese e aziende nonché singoli privati ad intraprendere interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia di varie dimensioni.

Spesso accade che dai lavori svolti in economia vengano generati rifiuti speciali non correttamente gestiti. Per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito di inerti da demolizione i Carabinieri afferenti al Gruppo Carabinieri Forestale di Torino, nell’ambito delle ordinarie attività del controllo di istituto sul territorio, hanno centrato l’attenzione su questa particolare materia, realizzando posti di controllo e verifiche miranti all’accertamento delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di tali rifiuti da parte degli operatori del settore, all’idoneità dei mezzi impiegati, ed al corretto recupero o smaltimento finale.

Gli abbandoni incontrollati hanno, quale conseguenza, quella di incidere negativamente sul decoro urbano e sull’ambiente, con il concreto rischio di realizzare vere e proprie discariche che richiamano molto spesso ulteriori più gravi abbandoni di rifiuti, anche pericolosi, sui medesimi siti.

All’esito della mirata campagna di controlli, solo negli ultimi due mesi, sono state elevate varie decine di sanzioni per un ammontare superiore ai 35.000 euro per violazioni che vanno dal trasporto illecito di rifiuti in mancanza delle adeguate autorizzazioni all’ abbandono/deposito incontrollato, alla combustione illecita, con la denuncia per 7 persone.

Visto il crescente andamento di questi illeciti i Carabinieri Forestali, posti a tutela dell’ambiente e dell’integrità delle sue matrici, continueranno con costanza e perseveranza ad eseguire controlli sul territorio sempre più stringenti volti al contrasto di tutte le condotte illecite a danno dell’ambiente.