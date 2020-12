Cit Mercà, il mercatino dell'usato torna a Collegno domenica 20

Con il passaggio in zona gialla in Piemonte, a Collegno domenica 20 dicembre torna, dopo due mesi di stop, il Cit Mercà, il mercatino dell’usato della Città di Collegno.

A partire dalle prime ore del mattino un numero selezionato di banchi, prevalentemente di oggettistica, affollerà il viale 24 Maggio, vera e propria vetrina espositiva di una delle più importanti città dell'hinterland torinese.

Al Cit Mercà sarà possibile trovare vecchi giocattoli, mobili antichi, antichi bauli e ricordi di un mondo ormai quasi scomparso, magari anche scattarsi un selfie dietro ad una statua di inizio secolo scorso, creando così un suggestivo abbinamento fra le moderne tecnologie e gli oggetti vintage ed antichi più particolari, una riedizione in chiave moderna dell'antico gusto verso le cose belle.

Per partecipare o informarsi, chiamare la associazione 360, al numero di telefono 3335630311.