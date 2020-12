Astanteria Martini, Magliano (Moderati): "Un bando di idee per farla rinascere"

Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Comune e in Regione

Astanteria Martini, riqualificazione o alienazione? Poliambulatorio, struttura residenziale universitaria, centro polifunzionale? Altra destinazione d'uso ancora? "Tutte le strade sono percorribili, purché quella ferita aperta nel cuore del quartiere Aurora a Torino sia finalmente guarita". E' quanto afferma il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, che ha appena discusso in consiglio regionale un'interpellanza sul tema.

La proposta è che "la Regione Piemonte dia mandato alla Asl Città di Torino, proprietaria del bene, di lanciare un bando di idee prima della vendita dell'immobile".



"Sono disponibile a farmi parte diligente per dare avvio a un'interlocuzione tra Regione Piemonte e Comune di Torino - prosegue -: le istanze del territorio devono essere ascoltate. Sblocchiamo, in qualche modo, la situazione. Proprio l'immobilismo, dal 2003 a oggi, ha causato l'attuale situazione di degrado e abbandono. Urge una programmazione seria per dare nuova vita a un bene inutilizzato da quasi due decenni e per dare segnale a un territorio che si sente sempre più abbandonato dalla politica".