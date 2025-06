Regione, approvata la legge di riordino. Nicco: "Raggiunto un buon risultato, ma per il futuro auspico meno frenesia"

"Esprimo soddisfazione per questo buon risultato per il Piemonte, raggiunto non senza confronti anche duri. Ma sempre nel solco di una dialettica rispettosa dei ruoli democratici", ha sottolineato il presidente Davide Nicco, che ha voluto ringraziare "tutti i consiglieri per la loro collaborazione e per i contributi offerti nel corso dell'iter di approvazione. Un ringraziamento speciale però è doveroso farlo agli uffici del Consiglio Regionale, che hanno lavorato con professionalità, pazienza e comprensione per supportare ogni consigliere nella presentazione degli emendamenti. Un lavoro meticoloso che ê stato determinante".