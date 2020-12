Nasce Pianezza protagonista, il progetto civico che guarda alle comunali della primavera 2021

Il 15 dicembre prende il via “Pianezza protagonista”, un progetto civico per dare al Comune di Pianezza una nuova amministrazione alle elezioni comunali della primavera 2021.

A guidarlo sarà Emilio Agagliati, Direttore del comune di Torino, 61 anni di cui più della metà vissuti a Pianezza, che ha dato la propria disponibilità a presentarsi come candidato sindaco mettendo a disposizione la sua vasta esperienza amministrativa.

“Nel particolare periodo che stiamo vivendo – dichiara Agagliati – pensiamo sia giusto, oggi più di ieri, interrogarci sulle nostre abitudini di vita, sui nostri desideri e sui nostri bisogni provando e chiederci come possiamo vivere in modo diverso, a partire dai nostri luoghi quotidiani”.

Questa è una delle ragioni che ha spinto un gruppo di cittadini a far nascere “PIANEZZA PROTAGONISTA” con l'obiettivo di formare una Lista Civica per una nuova Amministrazione con un programma che metta al centro il benessere delle persone che a Pianezza hanno scelto di vivere, senza dimenticare le grandi sfide della nostra epoca, su tutte quella ambientale.

Protagonista sei tu! “grida” il manifesto, affisso in tutta Pianezza, che invita ogni cittadina e ogni cittadino a contribuire con le proprie idee alla costruzione di un nuovo programma amministrativo; invito che diventa quindi obiettivo concreto per ogni pianezzese e per la Città stessa che, con i suoi 15 mila abitanti, sente il bisogno di tornare ad essere protagonista sul suo territorio.

“Sempre di più – continua il candidato Sindaco Agagliati - l’Amministrazione comunale deve essere un punto di riferimento per tutti, capace non solo di erogare servizi, ma anche di rappresentare un sostegno concreto alle persone e alle loro necessità, piccole o grandi che siano”.

“Arriveranno finanziamenti dall’Europa: servirà esperienza, competenza e forte autonomia per trasformare le idee in progetti utili per la Città, in grado di creare reddito e lavoro oltreché rafforzare i nostri servizi socio sanitari a partire dalla Casa della salute che, grazie ai medici che in assoluta solitudine l’hanno realizzata, è un eccellenza regionale”.

“La nostra dovrà essere un’Amministrazione vicina al cittadino, attenta ai giovani, che tuteli la salute ed il benessere di tutti, che sappia animare e sostenere equamente le molteplici e vivaci realtà associative del territorio, che favorisca il lavoro e la crescita di una COMUNITÀ SOLIDALE”.

Comunità cittadina in cui le Associazioni dovranno tornare ad essere - loro stesse – autonome protagoniste della realtà pianezzese, non strumento per dare lustro all’amministrazione.

“Abbiamo bisogno di una macchina amministrativa fortemente innovativa, rapida ed efficiente nei servizi, che gestisca le risorse con trasparenza, attenta alla salvaguardia del patrimonio verde, che progetti, realizzi e curi le strutture di cui una città vive ed è fatta - dalle strade alle scuole, dai giardini alle piste ciclabili”.

“Ci rivolgiamo – conclude Agagliati - a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che vogliano partecipare a questa grande opportunità: insieme saremo in grado di creare un Progetto Nuovo, un programma concreto ed attuabile per la Pianezza del futuro, un città integrata col territorio circostante, una Città protagonista!”.

www.pianezzaprotagonista.it

Pagina facebook : www.facebook.com/pianezzaprotagonista