A Nichelino riapre al prestito la biblioteca civica Arpino

Da oggi, mercoledì 16 dicembre, è riaperta al pubblico a Nichelino la biblioteca civica Giovanni Arpino di via Turati. Per il momento è possibile accedervi solamente tramite appuntamento, prenotabile telefonando allo 011 627 00 47.

Prima di entrare nei locali della biblioteca sarà necessario effettuare il triage (compilare il modulo con informazioni riguardanti eventuali contatti con contagiati e il proprio stato salute). Inoltre non sarà possibile utilizzare internet, le postazioni audio/video, e consultare i quotidiani in sede. Si tratta di misure precauzionali necessarie a contrastare la diffusione del Covid. Si potrà camminare fra gli scaffali per circa mezz'ora e scegliere libri, riviste, fumetti o dvd da chiedere in prestito.

“E' importante ripartire – dicono il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore alla Cultura Michele Pansini – Gli utenti, seppur con le necessarie limitazioni, da oggi si possono riavvicinare agli scaffali della biblioteca. La cultura e la lettura, in una fase così complicata per il nostro paese, diventano ancora più fondamentali. Per questo abbiamo ampliato l'orario di apertura della biblioteca in modo da permettere a tutti gli interessati di venirsi a scegliere un libro. Ricordiamo anche che rimane attivo il servizio di “Cultura d'asporto”. I nichelinesi che lo desiderano, hanno la possibilità di aspettare comodamente a casa l'arrivo dei libri della biblioteca che hanno ordinato”.

L'orario di apertura della biblioteca andrà dal lunedì al venerdì al mattino dalle 9.30 alle 13 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 19, al sabato dalle 9.30 alle 12.30. L'Arpino resterà chiusa nei giorni 24 dicembre, 31 dicembre, e 2, 4 e 5 gennaio.