Consigli su come giocare a poker

Il poker è con molta probabilità uno dei giochi di carte più conosciuti e praticati al mondo. I motivi sono molteplici e riguardano principalmente il valore intrinseco del gioco, che non a caso viene considerato una attrattiva di abilità, dove in pratica le capacità del giocatore determinano il risultato finale di una gara. Per questo motivo se state iniziando a scoprire il mondo del gioco del poker online avete bisogno di consigli e di alcune linee guida da seguire, visto che si tratta di una realtà ormai consolidata e piuttosto stratificata.

Le regole fondamentali per giocare a poker

La prima regola è trovare la variante del poker che sia più adatta alla vostra personalità. Le varianti del poker più diffuse e praticate attualmente in Europa così come in Italia sono fondamentalmente quattro.

Il poker classico, quello che si gioca con cinque carte nominali, senza le community cards, che sono invece prerogative di due delle varianti più diffuse: il Texas holdem e il poker Omaha, varianti che pur appartenendo alla medesima categoria, quella delle community cards, mostrano delle differenze sostanziali all’interno del gameplay.

Oltre alla versione Omaha e al poker texano, un’altra variante di questo gioco maggiormente praticata e diffusa è quella del 7 card stud.

Le strategie fondamentali per giocare a poker online

Spesso sui siti di gioco online potrete trovare alcune diciture come community card poker, draw poker o stud poker. Sono semplicemente i modi con cui vengono chiamate e distinte le singole specialità di questo gioco, ma sono dettagli del tutto irrilevanti.

Prendere dimestichezza con il gioco del poker è fondamentale

Per prendere maggiore dimestichezza con il gioco del poker è necessario invece esercitarsi e studiare al meglio il mazzo di carte francesi con cui si svolge questo gioco.

Tralasciando per il momento l’aspetto strategico che riguarda le puntate e il gameplay, è bene concentrarsi sulle combinazioni delle carte al fine di conoscere bene il meccanismo di punteggio.

Se osserviamo nel dettaglio le possibili combinazioni, scopriamo che la regola fissa riguarda il valore nominale di una singola mano.

Uno dei consigli che bisogna apprendere celermente riguarda la capacità di leggere il gioco: che cosa significa?

Trattandosi di un gioco dove ci si siede al tavolo, seppur in modo virtuale, il più delle volte, è necessario capire chi vi sta di fronte.

Come svolgere una buona partita di poker

Una volta acquisite le nozioni fondamentali sul punteggio, su quanto vale una doppia coppia, un full o una scala, bisogna acquisire dimestichezza con il concetto di puntata, di rilancio e di bluff.

Spesso una partita di poker diventa un concentrato di matematica di base, di psicologia elementare e di strategia, con tempi e ritmi piuttosto frenetici.

Detta così non sembra una cosa complessa né difficile da praticare: tuttavia quando la posta in gioco diventa elevata, cosa che capita spesso durante alcune partite valide per un torneo, l’aspetto psicologico assume connotati di grande importanza.

Come diventare abili nel gioco del poker online

Proprio per questo motivo è importante diventare bravi a riconoscere tutte le possibili variazioni del gioco, del punteggio e del modo di giocare dei nostri avversari.

Non è certo casuale se spesso si dice che per riconoscere un bravo giocatore, bisogna vedere se è capace di giocare solo con le sue carte o di leggere il quadro d’insieme e il gioco del proprio avversario.

Questo spinge chi studia il poker a dire che si tratta a tutti gli effetti di un gioco basato sulla psicologia umana, visto che le capacità essenziali del gioco possono essere apprese già durante le prime partite, quando si inizia a praticarlo.

Considerazioni finali sulla tecnica del poker

Tuttavia per diventare giocatori esperti è necessario fare pratica e trovarsi ai tavoli giusti, contro un certo tipo di avversario. Non è insolito infatti vedere in una partita di torneo, un giocatore abile ed esperto andare in difficoltà contro chi gioca a specchio, cioè analizzando il gameplay del proprio avversario. L’aspetto psicologico e strategico tuttavia può giungere solo dopo aver costruito una buona mano, utile per arrivare alla fase di showdown, tra puntate, rilanci e spunti di riflessione. Il gioco del poker infatti è una attrattiva complessa e dettata principalmente dall’abilità del giocatore.