Lunedì 21 dicembre Festa della Luce organizzata dal Castello di Rivoli e Gruppo Abele

Per il terzo anno consecutivo il Gruppo Abele – Binaria Centro Commensale e Fabbrica delle E saranno la sede della Festa della Luce che nasce dall’esperienza del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli e in particolare dal progetto Tappeto Volante che da oltre vent’anni connota la scuola dell’Infanzia Bay di Torino e il quartiere San Salvario.

L’evento è condiviso con Gruppo Abele – Genitori & figli, con cui il Dipartimento Educazione collabora dal 2018 condividendo progetti di accoglienza e inclusione.

La scelta di declinare il tema della Luce attraverso forme creative, in prossimità delle festività natalizie che, da sempre, coincidono con il tempo stagionale in cui si celebra il ritorno della luce, risponde al desiderio di comprendere il potente messaggio che il crescente chiarore del giorno porta con sé, mentre allude alla rinascita dell’uomo.

Festa della luce: Luce come conoscenza, come fare luce, pensiero luminoso, come uscire dall’oscurità. Festa che nasce dal desiderio di essere autenticamente accoglienti, nel rispetto delle diversità, in sintonia con il solstizio d’inverno, il momento in cui la luce torna a illuminare il mondo. Nell’oscurità dei tempi che stiamo vivendo, la Festa assume un particolare significato, correlato

all’installazione Così mi parve da luce rifratta realizzata dalle Artenaute del Dipartimento Educazione a Binaria nell’ambito del progetto Luci d’Artista della Città di Torino. Mai come in questo momento abbiamo tutti bisogno di fare luce, attraverso l’arte e la cultura.

L’evento sarà coordinato dalle Artenaute del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli e da Gruppo Abele – Genitori & Figli. Sarà possibile seguire le visite guidate alla Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto e all'installazione Così mi parve da Luce rifratta, coinvolgendo piccoli gruppi su prenotazione, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e prevenzione anti-Covid.

Info e prenotazioni genitoriefigli@gruppoabele.org oppure 0113841083.